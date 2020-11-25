В Евросоюзе сейчас ведется разработка нового экологического стандарта для автомобилей Евро-7. Ожидается, что он начнет действовать в 2025 году.

Много европейских автомобильных экспертов считают, что после внедрения нового экологического стандарта фактически наступит конец эры двигателей внутреннего сгорания. Автопроизводители перестанут их разрабатывать.

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Между тем отмечается, что сеть электрических станций для электрокаров и гибридов в Европе пока только развивается. До 2025 года его инфраструктура будет развита недостаточно.

Пока неизвестно точно, какие нормы будут в Евро-7. Предполагается, что в Euro 7A уровень выбросов СО2 будет ниже на 66% по сравнению с Euro 6D, выбросы азота – в 2 раза меньше, а выбросы твердых частиц – в 6 раз меньше.

В Euro 7B требования будут еще строже. В нем уровень выбросов СО2 будет ниже на 90% по сравнению с Euro 6D, выбросы азота – в 6 раз меньше, а выбросы твердых частиц – в 10 раз меньше. Стандарт Euro 7А начнет действовать в Евросоюзе в 2025 году, а Euro 7B – через несколько лет после Euro 7А.