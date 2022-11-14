Європейська комісія представила проєкт нового рівня екологічних стандартів «Євро-7». Однак він отримав масу критики з боку автовиробників та фахівців автомобільної галузі.

З 2015 року і до сьогодні діють норми «Євро-6». Ці норми є обов’язковими для виготовлення та продажу нових транспортних засобів на території Європейського Союзу. Але проєкт впровадження Євро-7 ще “сирий” та отримав масу критики. Зокрема, Європейська асоціація автовиробників ACEA розкритикувала пропозицію переходу до наступного рівня стандартів та вважає, що це може уповільнити перехід на транспорт з нульовим рівнем викидів.

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Що пропонують у новому стандарті Євро-7

Стандарт «Євро-7» в тому вигляді, котрий пропонує Єврокомісія, повинен замінити чинні норми «Євро-6», що діють для виробництва і продажу нових транспортних засобів на території ЄС. При цьому правила викидів для легкових автомобілів і малої комерційної техніки та вантажівок і автобусів, які раніше були різними, пропонують об’єднати воєдино.

Ціль нового екологічного стандарту — зменшити шкідливі викиди легкових автомобілів, мікроавтобусів, вантажівок та автобусів в реальних умовах руху і протягом значно більшого періоду часу, ніж передбачено чинним законодавством. Нові правила пропонують встановити для усіх типів двигунів, незалежно від пального, яке використовує транспортний засіб, тобто для бензину, дизелю, електромобілів та авто з альтернативними видами палива.

Регламент передбачає також вдосконалені умови контролю кількості викидів в атмосферу від усіх нових транспортних засобів. Випробовувати їх будуть тепер у більшому діапазоні умов, з якими автомобілі стикаються по всій Європі в реальних умовах, у тому числі при температурі повітря до 45°C або під час коротких поїздок, характерних для щоденного добирання на роботу.

Пропозиція Єврокомісії також вперше встановлює ліміти на викиди раніше нерегламентованих викидів шкідливих речовин, таких як викиди оксиду азоту вантажними автомобілями. Тобто, новий стандарт Євро-7 повинен стати першим у світі стандартом, який виходить за рамки регулювання викидів лише вихлопних газів транспортних засобів, і встановлює додаткові стандарти викидів твердих частинок з гальмівної системи та викидів мікропластику з шин. При цьому ці правила стосуватимуться всіх транспортних засобів, у тому числі електромобілів.

Нові правила також покликані регулювати термін служби акумуляторів, встановлених в автомобілях і мікроавтобусах, з метою підвищення довіри споживачів до електромобілів. Єврокомісія також вважає, що це зменшить необхідність заміни акумуляторів на ранніх стадіях експлуатації транспортного засобу, зменшуючи потребу в сировині, необхідній для виробництва акумуляторів.

Окрім цього, усі транспортні засоби повинні будуть відповідати вимогам протягом більш тривалого періоду. Так, легкові автомобілі та мала комерційна техніка повинні відповідати стандартам до досягнення ними 200 000 кілометрів пробігу та 10-річного віку. Це вдвічі перевищує чинні вимоги стандарту Євро-6 (100 000 км пробігу та 5 років). Аналогічні правила діятимуть також для автобусів та вантажівок.

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Очікується, що у 2035 році стандарт Євро-7 дозволить скоротити загальні викиди NOx на 35% від легкових автомобілів та мікроавтобусів та на 56% від автобусів та вантажівок порівняно зі стандартом Євро 6. При цьому шкідливі речовини з вихлопних газів легковиків та малої комерційної техніки повинні скоротитися на 13%, автобусів та вантажівок — на 39%, а частинок з гальмівної системи легкових автомобілів — на 27%.

Тепер пропозиція Комісії буде передана на розгляд та затвердження Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу.

Чому автовиробники проти?

До 2035 року викиди CO2 нових транспортних засобів повинні скоротитися на 100%, тобто стати нульовими. Європейська асоціація автовиробників (ACEA) вважає, що нові стандарти «Євро-7» у редакції, запропонованій Єврокомісією, можуть перешкоджати досягненню цієї цілі.

Представники Асоціації підкреслюють, що чинні норми Євро-6 передбачають найбільш комплексні та жорсткі стандарти викидів у світі. «Автомобільна промисловість дуже серйозно ставиться до своєї ролі у скороченні викидів CO2 та інших забруднюючих речовин. Минулого року ми зробили дуже конструктивну пропозицію щодо нового стандарту Євро 7, який привів би до значного скорочення викидів забруднюючих речовин, таким чином покращивши якість повітря, — пояснив Олівер Зіпсе, Президент ACEA та Генеральний директор BMW. «На жаль, екологічні переваги пропозиції Комісії дуже обмежені, в той час, як вона значно збільшує витрати на виготовлення транспортних засобів. Вона фокусується на екстремальних умовах водіння, які майже не мають відношення до реального життя», каже Зіпсе.

ACEA підкреслює, що пропозиція Євро VII є особливо жорсткою для вантажних автомобілів. «Щоб відповідати нормам Євро-7 виробникам вантажівок доведеться переорієнтувати значні інженерні та фінансові ресурси з виробництва акумуляторів і паливних елементів на двигуни внутрішнього згоряння. Це матиме серйозний вплив на наш перехід до транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Це погано для клімату, це погано для здоров’я людей і це погано для галузі», — сказав Мартін Лундстедт, генеральний директор Volvo Group і голова Ради комерційного транспорту ACEA. «Політики повинні зосередитися на заходах, які прискорюють оновлення автопарку, надаючи пріоритет інвестиціям у транспортні засоби з нульовим рівнем викидів, що матиме набагато більший вплив як на якість повітря, так і на скорочення викидів CO2», сказав Лундстедт.

На думку Асоціації, остаточна редакція стандарту Євро-7 навряд чи буде готова до середини 2024 року, особливо з огляду на довгий перелік додаткових випробувань, які вона включає. ACEA вважає, що запропоновані терміни імплементації — липень 2025 року для легкових автомобілів та легкої комерційної техніки та липень 2027 року для великовантажних транспортних засобів — нереалістичні через величезну кількість моделей та модифікацій транспортних засобів, які необхідно попередньо розробити, спроєктувати, протестувати та оновити. Тому стандарт Євро-7 може бути дуже складним і дорогим, попереджають автовиробники.

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Експерти Інституту досліджень авторинку наголошують, що екологічні стандарти «Євро» у Європейському Союзі стосуються в першу чергу автовиробників, адже поширюються на імпорт та виготовлення нових транспортних засобів, та не діють на вживані авто. Таким чином, введення нових стандартів «Євро-7» не матиме великого впливу на автомобільний ринок України, адже продажі нових авто складають менш як 4% від загальної кількості угод купівлі-продажу. У разі, якщо нові машини подорожчають через введення «Євро-7», нові транспортні засоби стануть ще менше доступні, отже їх продажі ще більше скоротяться.

Втім, допоки Україна не є членом Європейського Союзу, в країні можуть діяти інші стандарти. Наприклад, сьогодні на виготовлення та імпорт нових машин діє «Євро-5», що дозволяє імпортувати дешевші авто з інших ринків, які не дозволені у ЄС — наприклад, Китаю.