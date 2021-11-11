Багато хто вважає електричні транспортні засоби (EV) одним з потужних засобів у світовій битві за подолання глобального потепління. Однак їх ефективність сильно відрізняється від країни до країни, а в деяких місцях вони забруднюють довкілля більше, ніж авто з традиційними двигунами.

Згідно з даними, зібраними дослідницькою консалтинговою компанією Radiant Energy Group (REG), у Європі, де продажі електрокарів зростають найшвидше у світі, електромобілі фактично створюють більше викидів вуглецю, ніж традиційні авто, оскільки електромережі дуже залежать від вугілля.

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Однак в деяких країнах Європи картина трохи краща, хоча відносна економія вуглецю залежить від мережі постачання та часу доби, у який заряджаються електромобілі.

У в Польщі та Косові електромобілі фактично створюють більше викидів вуглецю, аніж традиційні авто, оскільки електромережі дуже залежать від вугілля. Згідно з дослідженням, опублікованим Reuters, найкращими показниками є атомні та гідроелектростанції Швейцарії зі 100% економією вуглецю порівняно з бензиновими автомобілями, Норвегія 98%, Франція 96%, Швеція 95% і Австрія 93%. Відстають Кіпр – 4%, Сербія – 15%, Естонія – 35% і Нідерланди – 37%.

Дані також показали, що водій електромобілів у Німеччини, який покладається на поєднання відновлюваних джерел енергії та вугілля, дозволяє економити 55% парникових газів.

У таких країнах, як Німеччина чи Іспанія з великими інвестиціями у сонячну та вітрову енергію, відсутність накопичувачів відновлюваної енергії означає, що кількість вуглецю, заощадженого при водінні електромобіля, сильно залежить від часу доби. Зарядка у другій половині дня – коли сонце та вітер переважають – заощаджує на 16-18% більше вуглецю, ніж вночі, коли мережа, швидше за все, працює на газі чи вугіллі.

Аналіз базувався на публічних даних європейської платформи прозорості оператора системи передачі ENTSO-E та Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA).

"Електрика має здатність декарбонізувати транспорт таким чином, що двигуни внутрішнього згоряння ніколи не зроблять", – сказав дослідник Сід Багга. "Але вплив на викиди вуглецю від електрифікації різко варіюється в залежності від енергетичного балансу країни... Щоб перехід на електромобілю був успішним, країни повинні прийняти надійні та досяжні стратегії декарбонізації електроенергії".

Рівень викидів між електричними та бензиновими транспортними засобами зменшився за останні роки, оскільки автовиробники усвідомлюють, що їм потрібно буде досягти цілей ЄС щодо скорочення викидів вуглецю, але продаючи більшість автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, їх двигуни будуть більш економічними.

У результаті, згідно з даними ЄАОС, викид вуглекислого газу в нещодавно зареєстрованих бензинових автомобілях в Європі впав у середньому на 25% у період з 2006 по 2016 рік.

Продажі електромобілів у Європі забезпечуються державними субсидіями та правилами проти нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року. Кожен п’ятий транспортний засіб, проданий в Європі в минулому кварталі, був електрифікований, і консалтингова компанія Ernst & Young очікує, що продажі моделей з нульовим рівнем викидів випередять ДВС в абсолютному вираженні до 2028 року.