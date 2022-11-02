В страны ЕС эвакуировались несколько миллионов украинцев. С самого начала у наших граждан возникало немало проблем, связанных с документами водителя, однако некоторые страны Европы демонстрируют поддержку беженцам из Украины.

В конце июля вступил в силу Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС. Изменения касаются только беженцев (лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в странах ЕС). Этот документ устанавливает специальные правила относительно просроченных, утраченных или похищенных удостоверений водителя.

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Итак, с конца июля в таких странах – Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения , Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Чехия - можно:

пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой

пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение. Но нужно иметь документ для подтверждения личности

пользоваться украинским удостоверением водителя даже в случае истечения срока его действия в 2022 году (это актуально для удостоверений выданных впервые со сроком действия 2 года)

получить временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов.

Также в центре ГП "Документ" в Варшаве (в торговом центре Blue City, ул. Иерусалимские аллеи, 179) можно обменять украинское водительское удостоверение.