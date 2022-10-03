Депутаты украинского парламента хотят принять закон, по которому все водители будут вынуждены получить новое водительское удостоверение до 2033 года. Мотивируется это нововведение "стандартами ЕС".
В Верховной Раде готовят закон, согласно которому все стандартные водительские удостоверения на вождение утратят силу до 2033 года.
Читайте также Верховная Рада одобрила возвращение техосмотра для комбайнов и тракторов
В законопроекте №8082 о внесении изменений в закон Украины «О дорожном движении по имплементации законодательства будут также изменены правила допущения водителей к получению новых категорий», сообщает представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По задумке авторов, срок действия удостоверений уменьшается до 5-10 лет в зависимости от категории транспорта, меняются условия получения прав и принципы действия удостоверения в случае временных ограничений в праве управления.
Водители, уже получившие права на 30 лет до вступления в действие нового закона, обязаны заменить права максимум до 2033 года.
Что предлагает законопроект:
- привести категории транспортных средств в соответствие с Директивой 2006/126/ЕС Европейского парламента и Совета от 20.12.2006 об удостоверении водителя с максимальным отображением технических характеристик соответствующих транспортных средств;
- усилить действие принципа постепенного доступа к управлению транспортными средствами соответствующих категорий;
- установить срок действия водительских удостоверений от 5 до 10 лет в зависимости от категорий транспортных средств;
- определить основные условия для допущения лиц к управлению транспортными средствами;
- внедрить приостановку действия водительского удостоверения в связи с временным ограничением в праве управления транспортными средствами;
- предусмотреть, что удостоверения водителя, оформленные до дня вступления в силу настоящего закона, действуют до истечения срока действия, но не позднее 19.01.2033, и не подлежат обязательному обмену, кроме случаев, предусмотренных законодательством.