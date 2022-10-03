Депутаты украинского парламента хотят принять закон, по которому все водители будут вынуждены получить новое водительское удостоверение до 2033 года. Мотивируется это нововведение "стандартами ЕС".

В Верховной Раде готовят закон, согласно которому все стандартные водительские удостоверения на вождение утратят силу до 2033 года.

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В законопроекте №8082 о внесении изменений в закон Украины «О дорожном движении по имплементации законодательства будут также изменены правила допущения водителей к получению новых категорий», сообщает представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По задумке авторов, срок действия удостоверений уменьшается до 5-10 лет в зависимости от категории транспорта, меняются условия получения прав и принципы действия удостоверения в случае временных ограничений в праве управления.

Водители, уже получившие права на 30 лет до вступления в действие нового закона, обязаны заменить права максимум до 2033 года.

Что предлагает законопроект: