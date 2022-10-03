Депутати українського парламенту хочуть прийняти закон, за яким усі водії будуть змушені отримати нове водійське посвідчення до 2033 року. Мотивується це нововведення "стандартами ЄС".

У Верховній Раді готують закон, за яким всі стандартні водійські посвідчення на водіння втратять чинність до 2033 року.

Читайте також: Верховна Рада схвалила повернення техогляду для комбайнів та тракторів

У законопроекті № 8082 про внесення змін до закону України «Про дорожній рух щодо імплементації законодавства будуть також змінені правила допущення водіїв до отримання нових категорій», повідомляє представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук в Telegram.

За задумом авторів термін дії посвідчень зменшується до 5−10 років в залежності від категорії транспорту, змінюються умови отримання прав та принципи дії посвідчення у разі тимчасових обмежень у праві керування.

Водії, які вже отримали права на 30 років до вступу в дію нового закону, зобов’язані замінити права максимум до 2033 року.

Що пропонує законопроект: