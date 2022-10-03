Депутати українського парламенту хочуть прийняти закон, за яким усі водії будуть змушені отримати нове водійське посвідчення до 2033 року. Мотивується це нововведення "стандартами ЄС".
У Верховній Раді готують закон, за яким всі стандартні водійські посвідчення на водіння втратять чинність до 2033 року.
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У законопроекті № 8082 про внесення змін до закону України «Про дорожній рух щодо імплементації законодавства будуть також змінені правила допущення водіїв до отримання нових категорій», повідомляє представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук в Telegram.
За задумом авторів термін дії посвідчень зменшується до 5−10 років в залежності від категорії транспорту, змінюються умови отримання прав та принципи дії посвідчення у разі тимчасових обмежень у праві керування.
Водії, які вже отримали права на 30 років до вступу в дію нового закону, зобов’язані замінити права максимум до 2033 року.
Що пропонує законопроект:
- привести категорії транспортних засобів у відповідність до Директиви 2006/126/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20.12.2006 про посвідчення водія із максимальним відображенням технічних характеристик відповідних транспортних засобів;
- посилити дію принципу поступового доступу до керування транспортними засобами відповідних категорій;
- встановити термін дії посвідчень водія від 5 до 10 років залежно від категорій транспортних засобів;
- визначити основні умови для допущення осіб до керування транспортними засобами;
- впровадити призупинення дії посвідчення водія у зв’язку з тимчасовим обмеженням у праві керування транспортними засобами;
- передбачити, що посвідчення водія, оформлені до дня набрання чинності цим законом, є чинними до закінчення строку дії, але не пізніше 19.01.2033, та не підлягають обов’язковому обміну, крім випадків, передбачених законодавством.