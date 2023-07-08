Будь-яка помилка в оформленні документів може призвести до заборони прикордонниками перетнути кордон.

Перед виїздом за кордон на власному автомобілі обов’язково потрібно з’ясувати всі умови пропуску через кордон. Які документи повинні бути на автомобіль, який стан авто та обладнання має бути при перетині кордону. І не забувайте про воєнний стан – чи є у вас під час війни право виїзду за кордон?

Також цікаво на кордоні з Польщею утворились багатогодинні черги

Документи для виїзду на власному автомобілі

При перетині державного кордону на власному автомобілі водієві необхідно мати наступні документи:

водійське посвідчення міжнародного зразка;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA, але якщо на номері є цей знак, то необов’язково);

державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);

міжнародну страховку “Зелена картка”.

Документи для виїзду на чужому автомобілі

При перетині державного кордону на чужому автомобілі (якщо власник автомобіля відповідно до свідоцтва про реєстрацію інший) водієві необхідно мати наступні документи:

водійське посвідчення міжнародного зразка;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA, але якщо на номері є цей знак, то необов’язково);

державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);

міжнародну страховку “Зелена картка”;

довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон (або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем).

До речі українці стали частіше купувати "зелену карту"

Дійсність посвідчення водія в країні перебування

Перед виїздом обов’язково потрібно з’ясувати чи буде дійсним ваше посвідчення водія за кордоном. При чому не просто “за кордоном”, а в конкретній країні перебування. Оскільки керування транспортним засобом без визнаного країною перебування посвідчення водія може обійтися великими штрафами.

Національне посвідчення водія дійсне під час керування транспортними засобами у країнах, які підписали Віденську Конвенцію про дорожній рух 1968 року.

Окрім вказаних країн, є держави, які не підписували Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року. Тому в цих країнах українське національне посвідчення відповідного зразка не дійсне. Однак, ці країни ратифікували Женевську Конвенцію про дорожній рух 1949 року. Ця Конвенція передбачає обов’язкову наявність на їх території міжнародного посвідчення водія.

Що можуть перевірити на кордоні

Окрім документів, прикордонники можуть звернути увагу на обладнання і технічний стан автомобіля. Це також може стати причиною заборони перетину кордону.

Зокрема, на кордоні можуть перевірити наявність аптечки, вогнегасника та знаку аварійної зупинки. У деяких автомобілів – наявність запасного колеса.

У деяких країнах тонування заборонене на вітровому склі та передніх бокових вікнах. Водія можуть примусити зняти таку плівку. Тонування – одна із найрозповсюдженіших причин того, чому на кордоні не пропускають автівки наших громадян.

Можуть не впустити у певну країну в разі невідповідності типу шин наявному сезону (зима/літо). У більшості країнах ЄС в період з 1 листопада до 31 березня на авто мають бути встановлені зимові шини. У деяких країнах рекомендується заміна шин лише при погіршенні погодних умов. В багатьох європейських країнах заборонена шипована гума.

Якщо є серйозні пошкодження кузова чи скла, то вас теж можуть не пропустити через кордон. До числа пошкоджень відноситься відсутність бампера, бічного дзеркала, великі вм’ятини тощо. Прикордонник може не дозволити перетнути кордон за наявності тріщини на вітровому склі.

Екологічні вимоги до авто країни перебування

У деяких країнах існують екологічні вимоги щодо автомобілів, такі як вимоги до викидів шкідливих речовин. Переконайтеся, що ваш автомобіль відповідає таким вимогам або що ви маєте необхідні дозволи або відповідність.

Нагадаємо коли введуть новий екологічний стандарт Євро 7.