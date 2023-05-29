Сума премій за обов'язкові для автомобілів при виїзді за кордон "Зеленої картки" у 1 кварталі 2023 року зросли на 88%.

За даними Моторного (транспортного) страхового бюро, ринок міжнародного страхування «Зелена картка» у 1 кварталі 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року зріс на 88% до 1,62 млрд грн.

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Кількість укладених договорів міжнародного страхування відповідальності автовласників за вказаний період зросла на 24,03% до 502,6 тис. При цьому сума відшкодувань, сплачених за вимогами, збільшилась у 6,6 рази – до 13,8 млн євро, а кількість сплачених вимог – у 5,4 рази до 4,5 тис.

Страхові платежі за полісами ОСЦПВ у 1 кварталі 2023 року зросли на 32,1%. Це свідчить не стільки про збільшення поїздок українцями за кордон (минулого року в першому кварталі, коли люди тікали від війни, виїжджали більше), а про купівлю страховок “зеленої карти”. На початку минулого року за кордон пускали і без неї.