У Верховній Раді зареєстрували законопроект, ухвалення якого може призвести до суттєвого підвищення цін на автоцивілку.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає запровадження практики вільного ціноутворення за договорами автоцивілки та скасовує регулювання вартості поліса.

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Текст документа наразі відсутній на сайті парламенту, однак один його авторів – Данило Гетманцев – розповів про основні положення проекту.

Зокрема, пропонується запровадити вільне ціноутворення вартості поліса автоцивілки, що, на думку авторів, надасть можливість визначення «справедливої ціни (полісу) та включить ринкові механізми».

Наразі вартість поліса автоцивілки визначається шляхом множення базового страхового платежу на корегуючі коефіцієнти. При цьому враховується аварійність водія, а також об’єм двигуна, водійського стажу водія. Розмір базового платежу визначає Моторно транспортне страхове бюро. Також існують пільги для певних категорій населення.

Зараз страховим компаніям забороняється визначати розмір страхового платежу в інший спосіб. Якщо законопроект буде прийнято та він набере чинності, вартість полісів автоцивілки страхові компанії визначатимуть на власний розсуд.

Законопроектом пропонується підвищити розмір страхових виплат до максимальних, передбачених у ЄС. По суті це означає, що вартість страхового поліса зросте до європейського рівня.

Окрім того, пропонується зменшити строк розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів з дня подання заяви про здійснення страхової виплати.