В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, принятие которого может привести к существенному повышению цен на автогражданку.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение практики свободного ценообразования по договорам автогражданки и отменяющий регулирование стоимости полиса.

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Текст документа отсутствует на сайте парламента, однако один его авторов – Даниил Гетманцев – рассказал об основных положениях проекта.

В частности, предлагается ввести свободное ценообразование стоимости полиса автогражданки, что, по мнению авторов, предоставит возможность определения «справедливой цены (полиса) и включит рыночные механизмы».

Стоимость полиса автогражданки определяется путем умножения базового страхового платежа на корректирующие коэффициенты. При этом учитывается аварийность водителя, а также объем двигателя, водительского стажа. Размер базового платежа определяет Моторнотранспортное страховое бюро. Также есть льготы для определенных категорий населения.

Сейчас страховым компаниям запрещается определять размер страхового платежа другим способом. Если законопроект будет принят, и он вступит в силу, стоимость полисов автогражданки страховые компании будут определять по своему усмотрению.

Законопроектом предлагается повысить размер страховых выплат до максимальных предусмотренных в ЕС. По сути это означает, что стоимость страхового полиса вырастет до европейского уровня.

Кроме того, предлагается снизить срок рассмотрения заявления об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления об осуществлении страховой выплаты.