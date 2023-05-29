Рынок «Зеленой карты» в 1 квартале 2023 года вырос на 88%

По данным Моторного (транспортного) страхового бюро, рынок международного страхования "Зеленая карта" в 1 квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 88% до 1,62 млрд грн.

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Количество заключенных договоров международного страхования ответственности автовладельцев за указанный период возросло на 24,03% до 502,6 тыс. При этом сумма возмещений, уплаченных по требованиям, увеличилась в 6,6 раза – до 13,8 млн. евро, а количество уплаченных требований – в 5,4 раза до 4,5 тыс.

Страховые платежи по полисам ОСАГО в 1 квартале 2023 года выросли на 32,1%. Это свидетельствует не столько об увеличении поездок украинцами за границу (в прошлом году в первом квартале, когда люди бежали от войны, выезжали больше), а о покупке страховок "Зеленой карты". В начале прошлого года за границу пускали и без нее.