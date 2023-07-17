На поромній переправі Орлівка – Ісакча почав працювати ще один пором, що переправляє вантажний, пасажирський, легковий транспорт та піших туристів.

Дев’ятисометрова ділянка річки між румунським та українським берегом в Ренійському районі Одеської області стала тепер більш пожвавленою. Пропускна спроможність переправи зросла: за добу пороми в обох напрямках доставляють до 1000 пасажирів та до 500 одиниць транспорту, з якого близько 150 вантажного і 350 легкового.

Графіком передбачено 16 рейсів. Вісім відправлень забезпечує український оператор і стільки переходів робить румунський перевізник. За розкладом перше відправлення з Ісакча розпочинається в 0:00, а в 0:30 з Орлівки відправляється інший пором. Далі відправлення чергуються через кожні 180 хвилин протягом усієї доби.

Читайте також Як підготуватися до виїзду за кордон на авто

За три години між рейсами поромники встигають без метушні прийняти транспорт, розмістити його рівномірно на палубі, закріпити, взяти на борт пасажирів і за 10 хвилин перейти на протилежний берег. Після прибуття – провести розвантаження і знову завантажитися.

Зростання пропускної спроможності на поромній переправі Орлівка – Ісакча розвантажить інші пункти пропуску на кордоні з Європою. Фото: МПП Орлівка

Оператори поромної переправи розробили автоперевізникам, автомобілістам та біженцям із зони бойових дій чудову логістичну карту, завдяки якій можна вирушити у напрямку Бухареста, Стамбула, Софії, Афін чи інших міст Європи або портів.

Відстань від Ісакча в Бухарест гарною дорогою в 303 кілометри можна подолати за чотири години, в Софію (679 км) – за 8 год. 30 хв., а в Стамбул (763 км) – за 10 годин.

Читайте також Українці стали частіше купувати страховку для виїзду за кордон

Найдовші маршрути з румунського берега Дунаю прокладено у Солоніки та до Афін, куди за кілометражем порівну (976 км), але через різні рельєфні перепади дороги час подорожі до Афін буде на 30 хв. довшим – 12 годин.

Щоправда, зазначений час на дорогу тут умовний, все залежить від транспортного засобу, погоди та досвіду водія.