На границе с Румынией начал роботу международный автомобильный пункт пропуска «Красноильск – Викову де Сус».

“До сегодняшнего дня на украинско-румынской границе работал лишь один пункт пропуска для грузовиков – “Порубное – Сирет”, который чрезмерно перегружен. – написал на своей странице в Фейсбуке заместитель министра инфраструктуры Мустафа Наем. – Он уже пропускает вдвое больше транспорта, чем позволяет инфраструктура, поэтому очередь на проезд – десятки километров.

Рассчитываем, что открытие «Красноильска» частично разгрузит это направление. Ежесуточно через новый пункт пропуска сможет проезжать до 500 легковушек и 100 грузовиков”.

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Полноценное открытие пункта пропуска «Красноильск – Викова де Сус» улучшит ситуацию на украинско-румынской границе. После завершения необходимых работ по румынской стороне пункт будет пропускать грузовой транспорт круглосуточно.



Международный автомобильный пункт пропуска «Красноильск – Викова де Сус» работает в круглосуточном режиме, имеет по три полосы движения на въезд и выезд из Украины. К открытию нового МАПП было капитально отремонтировано 7,3 км автомобильной дороги. В сутки через этот пункт пропуска может проезжать до 100 грузовых автомобилей. Движение разрешено для легковушек и пустых грузовиков.

Напомним, что в июне в рамках проекта «Открытая граница» был открыт для проезда обновленный пункт пересечения границы «Краковец – Корчёва». Было увеличено количество полос для движения, установлен терминал для автобусов и дополнительные терминалы для таможенного и пограничного досмотра.