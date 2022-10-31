Водіїв вантажних автомобілів працівники "Укртрансбезпеки" навчають користуватись електронною чергою.

31 жовтня на пунктах пропуску українського кордону розпочинається тестування програмного забезпечення проєкту “єЧерга”. Першим в експерименті визначено пункт пропуску “Ягодин - Дорогуськ”.

Водіям, які стоять в голові живої черги, працівники “Укртрансбезпеки” пропонують ознайомитися з процедурою реєстрації в електронній черзі та спробувати це зробити самостійно.

Також цікаво які вантажівки купують в Україні

Тестування сайту “єЧерга” допоможе краще налаштувати сервіс та врахувати побажання учасників ринку перевезень. Втім, поки що проїзд через пункт пропуску буде відбуватися в порядку живої черги, а тестування системи не вплине на розподіл місць у ній.