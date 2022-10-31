Водителей грузовых автомобилей работники "Укртрансбезопасности" учат пользоваться электронной очередью.

31 октября на пунктах пропуска украинской границы начинается тестирование программного обеспечения проекта “єЧерга”. Первым в эксперименте определен пункт пропуска “Ягодин – Дорогуск”.

Водителям, которые стоят в голове живой очереди, сотрудники “Укртрансбезопасности” предлагают ознакомиться с процедурой регистрации в электронной очереди и попробовать это сделать самостоятельно.

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Тестирование сайта “єЧерга” поможет лучше настроить сервис и учесть пожелания участников рынка перевозок. Впрочем, пока что проезд через пункт пропуска будет происходить в порядке живой очереди, а тестирование системы не повлияет на распределение мест в ней.