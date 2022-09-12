Чиновники обещают начало работы электронной очереди с октября 2022 года, но только в тестовом режиме.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Наем рассказал о будущем проекте е-черги на границе. По его словам, на первом этапе будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропусков. В тестовом режиме начнет работать web-портал с возможностью записи в очередь из любой точки выезда. До конца года будет представлено мобильное приложение.

Система будет предусматривать интеграцию с таможенными базами данных для предварительной приоритизации грузов. Система самостоятельно сможет управлять потоками грузов в зависимости от группы товаров согласно данным предварительной таможенной декларации.

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Использование е-черги будет полностью бесплатным для перевозчиков. Никаких обязательных заездов в сервисные зоны или человеческого вмешательства в систему, обещают в Мининфраструктуры.

“Мы осознаем, что сама по себе электронная очередь не решает вопрос простоя грузов, – пишет Мустафа Наем. – Это зависит исключительно от пропускной способности пограничных пунктов пропуска. Между тем впереди – зима. Ожидание очереди вдоль трасс в мороз, во-первых, некомфортно, во-вторых, приводит к дополнительным расходам водителей. Е-черга будет предоставлять удобный и понятный пользователям сервис, который позволит экономить время и ждать проезда через границу на любой удобной локации”.

Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной таможенной и пограничной службами Украины и уже представлен перевозчикам. В настоящее время идет сбор замечаний и предложений со стороны профессиональных объединений.