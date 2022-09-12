Чиновники обіцяють початок роботи електронної черги з жовтня 2022 року, але лише в тестовому режимі.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм розповів про майбутній проект Е-черги на кордоні. За його словами, на першому етапі буде запущено пілотний проєкт на одному з пункту пропусків. У тестовому режимі працюватиме web-портал з можливістю запису у чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок.

Система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритизації вантажів. Система самостійно зможе управляти потоками вантажів у залежності від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації.

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Використання е-черги буде повністю безкоштовним для перевізників. Жодних обов’язкових заїздів до сервісних зон чи людського втручання в систему, обіцяють у Мінінфраструктури.

“Ми свідомі того, що сама по собі електронна черга не вирішує питання простою вантажів, – пише Мустафа Наєм. – Це залежить виключно від пропускної здатності прикордонних пунктів пропуску. Між тим, попереду – зима. Очікування черги вздовж трас у мороз, по-перше, некомфортно, по-друге призводить до додаткових витрат водіїв. Е-черга надаватиме зручний та зрозумілий для користувачів сервіс, який дозволить економити час та чекати проїзду через кордон на будь-якій зручній локації”.

Проєкт реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною митною та прикордонною службами України і вже презентований перевізникам. Наразі йде збір зауважень та пропозицій з боку професійних об’єднань.