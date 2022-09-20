Тепер дальнобійникам в "колєйці" треба стояти не тиждень, а "всього" кілька днів.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм повідомив, що черги на західному кордоні зменшуються. “Є результат: черга на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” скоротилась майже у 7 (!) разів”, – пише Наєм у своєму телеграм-каналі.

З моменту розблокування пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ” кількість транспортних засобів, що простоюють у черзі на виїзд з України, зменшилась з 2200 вантажівок до 321 за минулу добу, стверджує чиновник.

До речі коли на кордоні запрацює електронна черга?

Станом на 9 ранку 20 вересня черга на пункті пропуску скоротилась з 42 до 6 кілометрів. На цю мить для виїзду з країни водіям потрібно простояти в “колєйці” 1-2 доби. На початку місяця їм доводилось чекати до 7-10 діб.

Суттєве скорочення спостерігається протягом останніх двох діб. За зміну через пункт пропуску виїжджає до 600 транспортних засобів.

Значне покращення ситуації стало можливим через відкриття пункту пропуску Устілуг-Зосін для порожніх транспортних засобів, а також інших заходів, яке проводило міністерство разом з польськими колегами.