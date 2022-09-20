Теперь дальнобойщикам в "колейке" нужно стоять не неделю, а "всего" несколько дней.

Замминистра инфраструктуры Мустафа Наем сообщил, что очереди на западной границе уменьшаются. "Есть результат: очередь на пункте пропуска "Ягодин – Дорохуск" сократилась почти в 7 (!) раз", – пишет Наем в своем телеграмм-канале.

С момента разблокирования пункта пропуска "Ягодин-Дорохуск" количество транспортных средств, простаивающих в очереди на выезд из Украины, уменьшилось с 2200 грузовиков до 321 за минувшие сутки, утверждает чиновник.

Кстати когда на границе заработает электронная очередь?

По состоянию на 9 утра 20 сентября очередь в пункте пропуска сократилась с 42 до 6 километров. На этот момент для выезда из страны водителям нужно простоять в колейке 1-2 суток. В начале месяца им приходилось ждать до 7-10 суток.

Существенное сокращение наблюдается за последние два дня. За смену через пункт пропуска выезжает до 600 транспортных средств.