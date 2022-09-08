Главное предложение – лучше работать польской стороне.

Министерство инфраструктуры вместе с Министерством аграрной политики согласовали общие предложения польским коллегам по повышению эффективности работы автомобильных пунктов пропуска на границе Украины и Польши.

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В настоящее время очереди на границе Украины с Польшей для грузовых автомобилей, перевозящих продукты и другой груз, достигают 40-60 километров. Одной из главных причин снижение темпов оформления грузовиков фитосанитарной и ветеринарной службой Польши, считают в украинском правительстве. Позиция польской стороны пока неизвестна.

Украинские чиновники утверждают, что до полномасштабного вторжения ежесуточно польские инспекторы службы принимали и оформляли до 80 грузовиков в сутки, а в последние дни августа этот показатель не превышал 25.

Ускорить пересечение границы может круглосуточный фитосанитарный и ветеринарный контроль с польской стороны, на которой украинские чиновники настаивают в последние месяцы.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков озвучил пожелания польской стороне:

предварительная сортировка грузовых транспортных средств в зависимости от вида грузов для лучшей организации и повышения производительности работы польских контролирующих органов

оперативный обмен информацией о количестве оформленных транспортных средств и имеющихся возможностях их оформления в зависимости от вида грузов

пломбирование украинской стороной грузовиков, перевозящих рапс для переработки на биодизель, для отмены их контроля на границе

выделение дополнительных контрольно-пропускных пунктов для пропуска пустых грузовиков

В частности, польской стороне предложено совместно осуществить все необходимые мероприятия и организовать выезд пустых автомобилей в пунктах пропуска Грушев — Будомеж и Угринов — Долгобычев.

Украинской стороне тоже нужно многое сделать, чтобы уменьшить коррупцию на границе, улучшить логистику прохождения пунктов пропуска и создать нормальные санитарные условия возле границ.