Головна пропозиція - краще працювати польській стороні.

Міністерство інфраструктури разом з Міністерством аграрної політики погодили спільні пропозиції до польських колег щодо підвищення ефективності роботи автомобільних пунктів пропуску на кордоні України та Польщі.

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Наразі черги на кордоні України з Польщею для вантажних автомобілів, які перевозять продукти та інший вантаж, сягають 40 – 60 кілометрів. Однією із головних причин є зниження темпів оформлення вантажівок фітосанітарною та ветеринарною службою Польщі, вважають в українському уряді. Наразі позиція польської сторони невідома.

Українські урядовці стверджують, що до повномасштабного вторгнення щодоби польські інспектори служби приймали й оформлювали до 80 вантажівок на добу, а в останні дні серпня цей показник не перевищував 25.

Пришвидшити перетин кордону може цілодобовий фітосанітарний та ветеринарний контроль з польського боку, на якому українські чиновники наполягають останніми місяцями.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков озвучив побажання до польської сторони:

попереднє сортування вантажних транспортних засобів в залежності від виду вантажів задля кращої організації та підвищення продуктивності роботи польських контролюючих органів

оперативний обмін інформацією щодо кількості оформлених транспортних засобів та наявних можливостей їх оформлення в залежності від виду вантажів

пломбування українською стороною вантажівок, що перевозять ріпак для переробки на біодизель, для скасування їх контролю на кордоні

виділення додаткових контрольно-пропускних пунктів для пропуску порожніх вантажівок.

Зокрема, польській стороні запропоновано спільно здійснити всі необхідні заходи і організувати виїзд порожніх автомобілів у пунктах пропуску “Грушів — Будомєж” та “Угринів — Долгобичув”.

Натомість українській стороні теж треба багато що зробити, щоб зменшити корупцію на кордоні, покращити логістику проходження пунктів пропуску та створити нормальні санітарні умови біля кордонів.