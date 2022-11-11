На кордоні з Румунією розпочав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус».

“До сьогодні на українсько-румунському кордоні працював лише один пункт пропуску для ваговозів – “Порубне – Сірет”, який наразі надмірно перевантажений. – написав на своїй сторінці у Фейсбук заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм. – Він вже пропускає удвічі більше транспорту, ніж дозволяє інфраструктура, тож черга на проїзд – десятки кілометрів.

Розраховуємо, що відкриття «Красноїльську» частково розвантажить цей напрямок. Щодоби через новий пункт пропуску зможе проїжджати до 500 легковиків і 100 вантажівок.

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Повноцінне відкриття пункту пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» покращить ситуацію на україно-румунському кордоні. Після завершення необхідних робіт з румунського боку пункт пропускатиме вантажний транспорт цілодобово.



Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» працює в цілодобовому режимі, має по три смуги руху на в’їзд та виїзд з України. До відкриття новозведеного МАПП було капітально відремонтовано 7,3 км автомобільної дороги. За добу через цей пункт пропуску може проїжджати до 100 вантажних автомобілів. Рух дозволений для легковиків та порожніх вантажівок.

Нагадаємо, що в червні в рамках проекту «Відкритий кордон» був відкритий для проїзду оновлений пункт перетину кордону «Краківець – Корчова». Було збільшено кількість смуг для руху, встановлено термінал для автобусів та додаткові термінали для митного та прикордонного огляду.