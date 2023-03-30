Київська митниця передала досить дорогі автомобілі: Mercedes-Benz C-class, BMW X3 та Volkswagen Golf.
Київська митниця, керуючись правовим режимом воєнного стану, передала військовій частині одразу три легкових автомобілі.
Ці авто були конфісковані в дохід держави згідно постанов суду у справах про порушення митних правил, заведених Київською митницею. Після рішення суду транспортні засоби знаходилися в Київській митниці. Тепер автомобілі стануть в нагоді нашим захисниками при виконанні завдань в цей надскладний час.
На фото показані Mercedes-Benz C-class, BMW X3 та Volkswagen Golf.
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Від початку повномасштабного вторгнення росіі в Україну, Київська митниця передала силам оборони вже чотири десятки транспортних засобів.
Зимові шини за плюсової температури гірше тримають автомобіль при маневрах, гальмівний шлях подовжується. Тому їздити на зимових шинах влітку небезпечно!
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