Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифри має намір продовжувати боротьбу за розмитнення авто через “Дію”. Наразі готується до реєстрації у парламенті новий відповідний законопроєкт, повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Нагадаємо, що депутати відхилили законопроєкт розмитнення у "Дії"

Він зазначив: щоб "дотиснути" це питання, автори ініціативи планують залучити громадськість та виносити його обговорення у публічну площину.

"Ми точно прийдемо до результату. Зараз переподаємо проєкт. Ми більше контактуватимемо з депутатами, більш публічно порушуватимемо це питання. Ми використовуватимемо всі інструменти, щоб це питання дотиснути", – пояснив міністр.