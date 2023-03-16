Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Минцифры намерено продолжать борьбу за растаможку авто в "Дии". В настоящее время готовится к регистрации в парламенте новый соответствующий законопроект, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Напомним, что депутаты отклонили законопроект растаможки в "Дии"

Он отметил: чтобы "дожать" этот вопрос, авторы инициативы планируют привлечь общественность и выносить его обсуждение в публичную плоскость.

"Мы точно придем к результату. Сейчас передаем проект. Мы будем больше контактировать с депутатами, будем публично поднимать этот вопрос. Мы будем использовать все инструменты, чтобы этот вопрос дожать", – пояснил министр.