Киевская таможня передала довольно дорогостоящие автомобили: Mercedes-Benz C-class, BMW X3 и Volkswage Golf.

Киевская таможня, руководствуясь правовым режимом военного положения, передала воинской части сразу три легковых автомобиля.

Эти автомобили были конфискованы в доход государства согласно постановлениям суда по делам о нарушении таможенных правил, заведенных Киевской таможней. После решения суда транспортные средства находились в Киевской таможне. Теперь автомобили пригодятся нашим защитникам при выполнении задач в это сверхсложное время.

На фото показаны Mercedes-Benz C-class, BMW X3 и Volkswagen Golf.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину Киевская таможня передала силам обороны уже четыре десятка транспортных средств.