Сьогодні на окремих погранпереходах у Львівській та Чернівецькій областях розпочалося тестування послуги єЧерга для автобусів, що має прискорити процес перетину кордону пасажирським транспортом.

На нинішнім тижні п’ять автомобільних пунктів пропуску на кордоні України з Євросоюзом перейдуть на цю технологію. Йдеться про МАПП у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Загалом, як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, "автобусне тестування" охопить вже сім пунктів перетину кордону.

"За три тижні тестування нової послуги для автобусів у Волинській області кордон за записом перетнуло близько однієї тисячі автобусів. Етап тестування дозволяє нам фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати опцію слотування для регулярних та нерегулярних маршрутів. Це означає, що водії надалі зможуть обирати конкретний час для перетину кордону, наприклад, часовий слот із 10 до 12 години дня чи інший", – пояснив заступник міністра Сергій Деркач.

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За інформацією Мінвідновлення, окрім пунктів пропуску Ягодин – Дорогуськ та Устилуг – Зосин, тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

Краківець – Корчова (Львівська область)

Шегині – Медика (Львівська область)

Порубне – Сірет (Чернівецька область)

Мамалига – Крива (Чернівецька область)

Чоп – Захонь (Закарпатська область)

Закарпатська область почне тестування з середи, 23 серпня. Реєстрація доступна за день до старту руху. Вчора, скажімо, уже можна було записатися для перетину згаданих вище пунктів пропуску із Львівської та Чернівецької областей, які сьогодні почали тестувати еЧергу.

Завтра можна включитися в реєстр Чоп – Захонь, система якого запрацює у ніч з вівторка на середу.

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Технологія проста: дані водія та автобуса внесяться в систему єЧерга, для чого слід зареєструватись на сайті єЧерга https://echerha.gov.ua/ та обрати потрібний прикордонний перехід.

Попередній запис до реєстру проходження МАПП через платформу єЧерга має впорядкувати чергу та зробити процедуру більш комфортною. Фото: Держприкордонслужба

До речі, з моменту запуску проєкту єЧерга у грудні минулого року за цією технологією попереднього запису у чергу кордон перетнуло майже 340 тисяч вантажівок та зареєструвалось понад 60 тисяч водіїв цих транспортних засобів.

Є ще одна приємна новина: на кордоні України з Румунією з’явиться новий автомобільний пункт пропуску. У першу чергу він розрахований на вантажні транспортні засобі. Це вже буде шостий АМПП на кордоні з цією країною.

Із п’яти переходів операції з вантажним транспортом проводять тільки митно-прикордонні служби Порубне – Сірет і Дякове – Халмеу, пропускна спроможність яких не перевищує 400 вантажівок на добу. Є ще один пункт пропуску для поромного сполучення, але його продуктивність відносно сухопутних МАПП мізерна.