В Калифорнии (США) разрешат эксплуатацию автономных грузовиков без водителей: губернатор ветировал предложенный законопроект о том, что водители все-таки должны присматривать за движением автономных грузовиков.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом считает, что без такого закона штат может обойтись. В сообщении о наложении вето он сказал: "Учитывая… существующую нормативную базу, достаточно регулирующую эту конкретную технологию, этот законопроект пока не нужен".

Несколько иного мнения были местные профсоюзы, призывавшие Ньюсома подписать этот документ. В Международном братстве водителей, своего рода профсоюзе (International Brotherhood of Teamsters), утверждают, что автономные грузовики приведут не только к потере рабочих мест, но и некоторые грузовики с весом более 80 000 фунтов (36 287 кг) станут опасными. Следовательно, новый закон должен остановить потерю водителями рабочих мест.

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Глава Федерации труда Калифорнии Лорена Гонсалес Флетчер заявила, что из-за вето Калифорния потеряет 250 000 рабочих мест.

С другой стороны, оппоненты законопроекта о сохранении водителя в кабине утверждают, что присутствие людей будет препятствовать переходу к полностью автономным перевозкам грузов. Приводятся примеры, что в Калифорнии беспилотные транспортные средства повлекли меньше аварий, чем те, которыми управляет человек.

За безделье водителей в кабине фуры уже никто платить не будет, тем более что беспилотные грузовики меньше попадают в аварии, чем с человеком за рулем... Фото: trucknews.com

Очевидно, такое утверждение убедило губернатора штата Гэвина Ньюсома не подписывать представленный документ: наложенное на законопроект вето позволяет эксплуатацию в штате полностью беспилотных грузовых автомобилей.

Процесс автономных фур уже запущен и его не остановить. Исследования ученых Мичиганского университета показали, что беспилотные грузовики могут заменить около 500 000 рабочих мест в США и частично снять проблему дефицита водителей.