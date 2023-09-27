У Каліфорнії (США) дозволять експлуатацію автономних вантажівок без водіїв: губернатор наклав вето на запропонований законопроект про те, що водії все-таки мають наглядати за рухом автономних вантажівок.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом вважає, що без такого закону штат може обійтися. У повідомленні про накладення вето він сказав: «Враховуючи… існуючу нормативну базу, яка достатньо регулює цю конкретну технологію, цей законопроєкт наразі не потрібний».

Трохи іншої думки були місцеві профспілкові, що закликали Ньюсома підписати цей документ. В Міжнародному братстві водіїв, свого роду профспілці (International Brotherhood of Teamsters), стверджують, що автономні вантажівки призведуть не лише до втрати робочих місць, але й що деякі вантажівки з вагою понад 80 000 фунтів (36 287 кг) стануть небезпечними. Отож, новий закон мав би зупинити втрату водіями робочих місць.

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Голова Федерації праці Каліфорнії Лорена Гонсалес Флетчер заявила, що через вето Каліфорнія втратить 250 000 робочих місць.

З іншого боку опоненти законопроєкту про збереження водія в кабіні стверджують, що присутність людей перешкоджатиме переходу до повністю автономних перевезень вантажів. Наводяться приклади, що в Каліфорнії безпілотні транспортні засоби спричинили менше аварій, ніж ті, якими керує людина.

За байдикування водіїв у кабіні фури вже ніхто платити не буде, тим паче, що безпілотні вантажівки менше потрапляють в аварії, ніж з людиною за кермом... Фото: trucknews.com

Вочевидь таке твердження переконало губернатора штату Гевіна Ньюсома не підписувати поданий документ: накладене на законопроєкт вето дозволяє експлуатацію в штаті повністю безпілотних вантажних автомобілів.

Процес автономних фур уже запущено і його не зупинити. Дослідження вчених Мічиганського університету засвідчило, що безпілотні вантажівки можуть замінити близько 500 000 робочих місць у США і частково зняти проблему дефіциту водіїв.