Уряд України ухвалив доповнення до процедури перетину кордону водіями вантажівок та автобусів.

Зміни до правил перетинання державного кордону для водіїв вантажного та пасажирського транспорту, затвердив Кабмін у змінах до постанови №57 від 27.01.1995 р. Після її оприлюднення автоперевізники зможуть реєструвати на один виїзд вантажівки до двох водіїв, автобуса – до трьох.

Досі діяла інша норма, згідно з якою при перетині державного кордону в умовах воєнного часу дозволялося виїздити вантажівкою з країни лише одному водієві. Для автобусів ця квота була удвічі більшою – два водії.

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Втім, така норма суперечила міжнародним правилам: у Європі діють дуже жорсткі правила щодо тривалості робочого часу водіїв та їх відпочинку, безпеки на дорозі. І незалежно від національної належності транспортного засобу та громадянства водія цю норму праці мають виконувати усі.

З введенням нової процедури перетину кордону водії українських вантажівок та автобусів, які виконують рейси на далекі відстані, тепер уникатимуть штрафів органів контролю та зможуть набагато швидше виконувати замовлення. Адже водії за кермом зможуть змінювати одне одного.

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В Європі та Україні діє режим праці та контролю за відпочинком водіїв, згідно з яким працівник за кермом має працювати до 9-10 годин, а відпочивати – не менше 11 годин на добу. За цим слідкують спеціальні дорожні служби у різних країнах (наприклад, в Україні – Укртрансбезпека), а за невиконання передбачені величезні штрафи. Водночас якщо екіпаж складається з двох водіїв, їх робоча зміна може тривати вже до 21 години.

Оскільки в середньому водій за добу може проїхати до 700-750 кілометрів, то зі змінним екіпажем у складі двох водіїв можна пройти 1500 кілометрів. Таким чином, парний екіпаж на вантажівці буде доставляти вантаж вдвічі швидше, ніж одинарний. Це дуже важливо при перевезенні продуктів, які швидко псуються, пошти та військового спорядження.

У Європі режим роботи водіїв відстежується з особливою ретельністю, оскільки мова йде про безпеку на дорогах та здоров'я усіх учасників руху. Фото: 40ton.net

Щоправда, поки що невідомо, чим будуть керуватись прикордонники при пропуску за кордон двох-трьох водіїв в одній машині. Адже під час доставки вантажів чи пасажирів на короткі відстані потреби у збільшеному екіпажі немає. Те ж стосується загальних вантажів, які не потребують високої швидкості доставки. До того ж машина має бути обладнана відповідними місцями для відпочинку двох осіб. Тому критерії пропуску двох водіїв у вантажівках (та трьох у автобусах), швидше за все, мають бути виписані у відомчих документах Держприкордонслужби. Інакше добра ініціатива може перетворитися на ще один шлях незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.