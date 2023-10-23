Водіям вводиться обов’язок завжди вмикати фари під час руху поза населеними пунктами. Граничний зріст дітей, яких треба перевозити у дитячому кріслі, збільшується зі 145 до 150 см.

Постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук повідомив про внесення змін до Правил дорожнього руху. Зміни вносяться для «наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

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У поточній редакції Правила дорожнього руху зобов’язують водіїв вмикати фари поза населеними пунктами з 1 жовтня по 1 травня. У новій редакції водії завжди зобов’язані вмикати фари поза населеними пунктами.

«Передбачено обов’язок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар», – інформує Тарас Мельничук.

Також змінюється граничний зріст дітей, для перевезення яких обов’язково застосовується дитяче автокрісло. Зараз дітей зростом більше 145 сантиметрів можна перевозити без дитячого автокрісла. У новій редакції цей показник збільшують до 150 сантиметрів.

«Закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків», – пише нардеп.

Коли саме згадані зміни наберуть чинності, Тарас Мельничук не повідомляє. З актуальною редакцією Правил дорожнього руху можна ознайомитись на офіційному сайті за цим посиланням.