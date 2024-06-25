Как сдать теоретический экзамен для получения водительских "прав"

Чтобы стать водителем, нужно пройти путь от изучения теоретической части до применения своих знаний на практике и сдачи экзаменов. И первый шаг к желанному удостоверению - это теоретический экзамен в сервисном центре МВД.

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С начала года сервисные центры МВД провели более 291 тысячи теоретических экзаменов, из них 34 тысячи по самоподготовке. 34% кандидатов в водители, которые самостоятельно подготовились, сдают теоретический экзамен с первого раза.

Как подготовиться к теоретическому экзамену

У кандидата в водители есть два варианта, как освоить теоретическую часть: в аккредитованной автошколе или самостоятельно.

Если будущий водитель осваивает материал самостоятельно, он должен изучить правила дорожного движения и другие вопросы согласно типовой учебной программы подготовки и переподготовки водителей. Можно воспользоваться онлайн-тренажером для проверки знаний правил дорожного движения.

Онлайн-тренажер содержит все вопросы, что будут на теоретическом экзамене в сервисном центре МВД. Он позволяет потренироваться в режиме реального экзамена: дается 20 вопросов, которые нужно пройти за 20 минут. Если человек неправильно ответил, можно посмотреть ответ. Это поможет лучше усвоить теоретическую часть на конкретных примерах из экзаменационных билетов.

Как сдавать теоретический экзамен

Сначала нужно взять талон на сдачу теоретического экзамена онлайн через е-запись или в терминале сервисного центра МВД. С собой нужно иметь паспорт с отметкой о регистрации места жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению транспортным средством выбранной категории. Прийти стоит за 15 минут до указанного времени в талоне. Если будущий водитель готовился к экзамену по самоподготовке, об этом нужно сообщить администратору.

Экзамен проводится в специально оборудованном классе. Компьютеры защищены программой DLP, что делает невозможным посторонний доступ. Перед началом и в течение экзамена кандидат в водители проходит проверку с помощью системы Face ID. В помещении установлены видеокамеры. За 20 минут нужно дать ответ на 20 вопросов, допускается только 2 ошибки.

Если не сдал экзамен

Следующая попытка сдать теоретический экзамен будет возможна не ранее 10 дней. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители мог лучше подготовиться. У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.

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В случае успешной сдачи теоретической части экзамена, будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и начинают практическое обучение. После успешной сдачи практического экзамена в автошколе, будущий водитель сдает экзамен в сервисном центре МВД и получает водительское удостоверение.