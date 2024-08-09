Как продают поддельные водительские удостоверения: видео

Мошенники под видом работника сервисных центров МВД Киева по имени "София Бойко" предлагают купить водительское удостоверение и получить документ по почте. Клиентам обещают водительский документ без сдачи экзаменов.

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Для того, чтобы войти в доверие, мошенники предоставляют многочисленные фото с использованием служебного бейджа и цветов сервисных центров МВД, сделанные с помощью компьютерных программ.

"Чаще всего преступники используют фотографии, сделанные в 2016 году на открытии сервисного центра МВД в городе Северодонецк Луганской области. Девушка на фото – это бывшая сотрудница структуры Главного сервисного центра МВД, не имеет никакого отношения к фейковому администратору и никогда в прошлом не занимала такую должность. Сейчас она длительное время находится за границей. Ее настоящее имя и фамилия не София Бойко. Сейчас региональным сервисным центром ГСЦ МВД в г. Киеве сформировано и подано в полицию заявление о совершении преступления", - рассказал заместитель начальника регионального сервисного центра ГСЦ МВД в г. Киеве Александр Бойко в комментарии журналистам телеканала Рада.

Сервисные центры МВД отмечают: