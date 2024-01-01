Уже известно, как будет выглядеть требование ТЦК об ограничении в управлении автомобилем

6 августа вступил в силу приказ Минобороны от 28 июня 2024 года №430, которым утверждена форма и содержание требования ТЦК о выполнении обязанности военнообязанным или резервистом.

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Новый закон о мобилизации ввел еще один документ, который, кроме повестки или распоряжения, можно получить от ТЦК – требование. Этот документ не следует путать с повесткой. Требование ТЦК предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении гражданина в праве управления авто.

При этом день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем.

Судебной процедуре рассмотрения иска обязательно должна предшествовать попытка ТЦК доставить гражданина с помощью полиции. Для того, чтобы ограничить гражданина в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией

В частности, сначала руководитель ТЦК, который установил невыполнение гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка на вызов ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизации), обращается в полицию по осуществлению административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

Далее, в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование о выполнении обязанности.

В случае если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанного в нем обязанности, ТЦК обращается в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации - на срок до выполнения или отзыва такого требования.

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При этом суд отказывает в удовлетворении заявленных истцом требований в случае, если ТЦК не докажет существование обстоятельств и принятия мер, предусмотренных Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а именно:

невыполнение лицом во время мобилизации обязанностей, предусмотренных ч. 3 статьи 22 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", и совершение им админправонарушения по статье 210-1 КУоАП;

невозможность осуществить административное задержание и доставить такое лицо в ТЦК полицией;

вручение такому лицу требования ТЦК о выполнении обязанности

невыполнение таким лицом указанной в требовании обязанности.

Суд также отказывает в удовлетворении требования о временном ограничении, если:

установление такого ограничения лишает лицо основного законного источника средств к существованию;

лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении лица с инвалидностью I, II группы, или ребенка с инвалидностью.

Временное ограничение устанавливается на срок до выполнения или отзыва требования ТЦК.