Вже відомо, як виглядатиме вимога ТЦК про обмеження у керуванні автомобілем

6 серпня набув чинності наказ Міноборони від 28 червня 2024 року №430, яким затверджено форму та змісту вимоги ТЦК про виконання обов'язку військовозобов'язаним чи резервістом.

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Новий закон про мобілізацію запровадив ще один документ, який, окрім повістки чи розпорядження, можна отримати від ТЦК – вимогу. Цей документ не слід плутати із повісткою. Вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження громадянина у праві керування авто.

При цьому день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити перед судом питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Судовій процедурі розгляду позову обов’язково має передувати спроба ТЦК доставити громадянина за допомогою поліції. Для того, щоб обмежити громадянина у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією

Зокрема, спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізацію), звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.

Далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку.

У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації - на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

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При цьому суд відмовляє у задоволенні заявлених позивачем вимог у разі, якщо ТЦК не доведе існування обставин та вжиття заходів, передбачених Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме:

невиконання особою під час мобілізації обов’язків, передбачених ч. 3 статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та вчинення нею адмінправопорушення за статтею 210-1 КУпАП;

неможливість здійснити адміністративне затримання та доставити таку особу до ТЦК поліцією;

вручення такій особі вимоги ТЦК про виконання обов’язку

невиконання такою особою зазначеного у вимозі обов’язку.

Суд також відмовляє у задоволенні вимоги щодо тимчасового обмеження, якщо:

встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;

особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю I, II групи, або дитини з інвалідністю.

Тимчасове обмеження встановлюється на строк до виконання або відкликання вимоги ТЦК.