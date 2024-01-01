Укр
Ру

Як повернути "права", вилучені за зверненням ТЦК

Вилучення посвідчення водія через невиконання нових правил військового обліку передбачено законом про мобілізацію. Аби повернути свої "права", треба буде піти до ТЦК.
Що робити, якщо ТЦК вилучив посвідчення водія - Auto24

Що робити, якщо ТЦК вилучив посвідчення водія

Євген Гудущан
logo18 червня, 17:00
logo0
logo0 хв

Українських водіїв з 18 травня хвилює питання щодо вилучення водійських “прав” у разі ухилення від призову. Як це буде відбуватись, розповіли на wheel-news.com.

Як вилучають посвідчення водія?

В разі порушення нових правил військового обліку громадянином Територіальний центр комплектування (ТЦК) повідомляє про це в поліцію. Поліція має знайти і затримати порушника, щоб доставити його до ТЦК. Якщо цього не сталось, то військкомат надсилає йому листа з вимогою. Якщо протягом 10 днів громадянин не прийшов до центру комплектування, то військкомат надсилає документи до суду, щоб обмежити права громадянина.

Суд розглядає справу та після погодження з вимогами військкомату рішення передадуть до виконавчої служби, яка внесе зміни до баз даних. Під час зупинки водія поліцією вони можуть перевірити дані про громадянина в базі, де засвітиться що “права” не дійсні. У такому у разі й буде вилучено документ.

Як повернути своє посвідчення?

У Міноборони повідомляють, що для того, щоб громадянину повернули його посвідчення водія, потрібно з’явитися до ТЦК для “оновлення облікових даних”. В центрі комплектування громадянину (у разі надання відстрочки або списання з військового обліку) дадуть відповідний документ, який йому потрібно буде віднести до виконавчої служби для закриття справи і повернення “прав”.

#Законодавство #Водійське посвідчення #Мобілізація #Новини