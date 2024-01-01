Як повернути "права", вилучені за зверненням ТЦК

Українських водіїв з 18 травня хвилює питання щодо вилучення водійських “прав” у разі ухилення від призову. Як це буде відбуватись, розповіли на wheel-news.com.

Як вилучають посвідчення водія?

В разі порушення нових правил військового обліку громадянином Територіальний центр комплектування (ТЦК) повідомляє про це в поліцію. Поліція має знайти і затримати порушника, щоб доставити його до ТЦК. Якщо цього не сталось, то військкомат надсилає йому листа з вимогою. Якщо протягом 10 днів громадянин не прийшов до центру комплектування, то військкомат надсилає документи до суду, щоб обмежити права громадянина.

Суд розглядає справу та після погодження з вимогами військкомату рішення передадуть до виконавчої служби, яка внесе зміни до баз даних. Під час зупинки водія поліцією вони можуть перевірити дані про громадянина в базі, де засвітиться що “права” не дійсні. У такому у разі й буде вилучено документ.

Як повернути своє посвідчення?

У Міноборони повідомляють, що для того, щоб громадянину повернули його посвідчення водія, потрібно з’явитися до ТЦК для “оновлення облікових даних”. В центрі комплектування громадянину (у разі надання відстрочки або списання з військового обліку) дадуть відповідний документ, який йому потрібно буде віднести до виконавчої служби для закриття справи і повернення “прав”.