Как вернуть "права", изъятые по обращению ТЦК

Украинских водителей с 18 мая волнует вопрос об изъятии водительских “прав” в случае уклонения от призыва. Как это будет происходить рассказали на wheel-news.com.

Как изымают водительское удостоверение?

В случае нарушения новых правил воинского учета гражданином Территориальный центр комплектования (ТЦК) сообщает об этом в полицию. Полиция должна найти и задержать нарушителя, чтобы доставить его в ТЦК. Если этого не произошло, то военкомат направляет ему письмо с требованием. Если в течение 10 дней гражданин не пришел в центр комплектования, то военкомат направляет документы в суд, чтобы ограничить права гражданина.

Суд рассматривает дело и после согласования с требованиями военкомата, решение передадут в исполнительную службу, которая внесет изменения в базы данных. Во время остановки водителя полицией они могут проверить данные о гражданине в базе, где засветится что “права” не действительны. В таком в случае и будет изъят документ.

Как вернуть свое удостоверение?

В Минобороны сообщают, что для того, чтобы гражданину вернули его водительское удостоверение нужно явиться в ТЦК для “обновления учетных данных”. В центре комплектования гражданину (в случае предоставления отсрочки или списания с воинского учета) дадут соответствующий документ, который ему нужно будет отнести в исполнительную службу для закрытия дела и возвращения “прав”.