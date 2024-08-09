Укр
Ру

Як продають підроблені посвідчення водія: відео

Шахраї продають підроблені посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів МВС.
Як продають підроблені "прва" - Auto24
Євген Гудущан
logo9 серпня, 17:00
logo0
logo0 хв
РЕКЛАМА

Шахраї під виглядом працівника сервісних центрів МВС Києва на ім’я «Софія Бойко» пропонують купити посвідчення водія та отримати документ поштою. Клієнтам обіцяють водійський документ без складання іспитів.

Читайте також: Вже відомо, як виглядатиме вимога ТЦК про обмеження у керуванні автомобілем

Для того, щоб увійти в довіру, шахраї надають численні фото з використанням службового бейджу та кольорів сервісних центрів МВС, що зроблені за допомогою комп’ютерних програм.

«Найчастіше злочинці використовують світлини, зроблені 2016 року на відкритті сервісного центру МВС в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Дівчина на фото – це колишня співробітниця структури Головного сервісного центру МВС, не має жодного відношення до фейкового адміністратора й ніколи в минулому не обіймала таку посаду. Наразі вона тривалий час перебуває за кордоном. Її справжнє ім’я та прізвище не Софія Бойко. Наразі регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в м. Києві сформовано та подано до поліції заяву про вчинення злочину», — розповів заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві Олександр Бойко у коментарі журналістам телеканалу Рада.

Сервісні центри МВС наголошують:

  • Отримати вперше водійське посвідчення можливо виключно особисто під підпис після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення не надсилається адресно і тим більше за кордон.
  • Адміністратори сервісних центрів МВС не ведуть офіційного спілкування в месенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.
  • Оплата послуг відбувається виключно на реквізити Головного сервісного центру МВС.
  • Орієнтовна вартість бланку посвідчення водія 515 грн.
  • Фейкові посвідчення водія не відображаються в офіційних реєстрах МВС та застосунку Дія.
  • Відновити чи обміняти посвідчення водія в можливо за зверненням до сервісного центру МВС або онлайн в Кабінеті водія чи в Дії.
#Новини #Автоподія