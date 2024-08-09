Як продають підроблені посвідчення водія: відео

Шахраї під виглядом працівника сервісних центрів МВС Києва на ім’я «Софія Бойко» пропонують купити посвідчення водія та отримати документ поштою. Клієнтам обіцяють водійський документ без складання іспитів.

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Для того, щоб увійти в довіру, шахраї надають численні фото з використанням службового бейджу та кольорів сервісних центрів МВС, що зроблені за допомогою комп’ютерних програм.

«Найчастіше злочинці використовують світлини, зроблені 2016 року на відкритті сервісного центру МВС в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Дівчина на фото – це колишня співробітниця структури Головного сервісного центру МВС, не має жодного відношення до фейкового адміністратора й ніколи в минулому не обіймала таку посаду. Наразі вона тривалий час перебуває за кордоном. Її справжнє ім’я та прізвище не Софія Бойко. Наразі регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в м. Києві сформовано та подано до поліції заяву про вчинення злочину», — розповів заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві Олександр Бойко у коментарі журналістам телеканалу Рада.

Сервісні центри МВС наголошують: