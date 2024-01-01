Як викривають корупціонерів у Сервісних центрах МВС: реальні приклади

Департамент внутрішньої безпеки (ДВБ) Національної поліції України, відомий своєю роботою з викриття порушень у лавах правоохоронців – можливо, найменш публічний підрозділ системи. Однак останнім часом про нього стало більше чути через розширення сфери діяльності. ДВБ почав опікуватися й іншими підрозділами Міністерства внутрішніх справ, зокрема Сервісними центрами МВС — лідерами надання державних послуг.

Читайте також: На Прикарпатті вільно продавали підроблені "права" та "техпаспорти"

Хоча пріоритетом ДВБ залишається протидія злочинності в системі Національної поліції, тепер під пильним наглядом оперативників опинилися й територіальні сервісні центри. Результати цієї роботи вже відчутні: мільйонні надходження до державної скарбниці від накладених штрафів, позбавлення акредитації десятків автошкіл, а кількість так званих «бігунків» помітно зменшилася.

Про цікаві деталі стосовно боротьби з корупцією ми дізналися поспілкувавшись з начальником управління ДВБ НП, полковником поліції Дмитром Штутманом.

- Розкажіть у кількох словах, чим займається ДВБ щодо Сервісних центрів МВС?

Варто почати з того, що Департамент та його управління протидіють злочинним проявам в системі Нацполу та викривають корупцію, а також захищають поліцейських та їхніх рідних. Адже поліцейські, як і всі громадяни, мають право на захист, однак через специфіку їхньої роботи вони можуть стикатися з особливими ризиками та загрозами. Саме тому поліцейські можуть звернутися до нашого підрозділу у разі порушення їхніх прав чи виникнення загроз їхній безпеці або безпеці їхніх родин.

Але сьогодні ДВБ також відіграє ключову роль і в забезпеченні законності та прозорості роботи, зокрема, і Сервісних центрів МВС. Це один із наших важливих напрямків, визначених керівництвом. Особливу увагу ми приділяємо боротьбі з так званими "бігунками" та іншими особами, які намагаються перетворити державні послуги на власний бізнес. Це стосується всіх рівнів – від керівництва до рядових працівників. Тобто наша мета – викорінити корупцію та забезпечити чесне та ефективне надання державних послуг для всіх громадян.

- Скільки за останній рік таких «бігунків» чи керівників Сервісних центрів вдалося впіймати оперативникам ДВБ?

З початку року за матеріалами ДВБ було розпочато понад сотню кримінальних проваджень щодо незаконних дій у сервісних центрах МВС по всій країні. Враховуючи загальну кількість сервісних центрів, ці показники свідчать про те, що наша робота охоплює всю мережу ТСЦ, не залишаючи шансів порушникам залишитися непоміченими. При цьому 62 фігурантам вже оголошено про підозру.

Складено 215 адміністративних матеріалів на цивільних осіб та співробітників ТСЦ, за результатами яких до державної скарбниці надійшло понад 1 мільйон гривень штрафів. Важливо відзначити, що такий результат досягнуто, в тому числі завдяки ефективній співпраці з керівництвом ГСЦ, яке активно сприяє виявленню порушень.

До того ж наші оперативники активно борються і з корупцією під час складання практичних іспитів на водійські права. За цей рік вже 60 автошкіл позбавлені акредитації через виявлені порушення. І ще 80 торговельним організаціям припинено доступ до інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи.

Як приклад, лише за останні тижні, оперативники ДВБ заблокували діяльність так званих «бігунків» у чотирьох областях та Києві. В Києві затримали 51-річного місцевого, який пропонував за 13 тисяч гривень фіктивне навчання в автошколі та гарантовану здачу практичного іспиту з водіння. Також спрацювали наші оперативники на Тернопільщині, де ділок обіцяв за 12 тисяч гривень "вирішити" іспит з водіння в ТСЦ та інші випадки, про які ми інформуємо.

Також цікаво скільки людей складають теоретичний іспит на "права" з першого разу

Проте наша боротьба з корупцією не обмежується лише "бігунками". Під пильним наглядом і недобросовісні працівники ТСЦ, незалежно від їхніх посад. Яскравим прикладом цього є нещодавній випадок у Чернігівській області, де було затримано начальника ТСЦ. Цей керівник не лише сам брав хабарі, але й вимагав від працівників передавати йому гроші за кожен успішно складений теоретичний та практичний іспит з водіння авто. Тих, хто відмовлявся виконувати ці незаконні вказівки, він погрожував звільнити. Це чітко демонструє, що в нашій боротьбі з корупцією немає недоторканних, і ніякі посади не є гарантією безкарності.

- Кажуть, що через бурхливу діяльність ДВБ в напрямку очищення ТСЦ від корупції, навіть подорожчали послуги купівлі посвідчень водія, оскільки всіх, хто пропонував цю послугу одразу ж «приймали» ваші оперативники. Якщо раніше посвідчення продавали як гарячі пиріжки, то сьогодні ситуація кардинально змінилася?

Ми фіксуємо, що купівля посвідчень водія та здача практичних іспитів на сьогодні звелися до можливого мінімуму – і це дійсно результат кропіткої роботи нашими управліннями у всіх областях, а також активної позиції громадян. Звісно, відчайдухи знаходяться. Як приклад, згадайте шпигунську історію спроби корупційного складання іспиту на посвідчення водія з Волині. Там, працівники автошколи разом із працівниками сервісного центру вигадали навіть спеціальний одяг для бажаючих скласти іспит.



Але й про ці «шпигунські пристрасті» нам стало відомо і наші оперативники, звичайно, зреагували. Були й інші випадки, але це вже скоріше винятки. І знову ж таки, якщо комусь відома подібна інформація про продаж посвідчень водія, неодмінно звертайтеся до ДВБ.

У контексті нашої боротьби з порушеннями у сфері видачі водійських посвідчень варто згадати ще один аспект. З підвищенням вимог у ТСЦ щодо отримання водійських прав ми спостерігаємо спроби обійти систему через використання підроблених документів. Хоча продавці фальшивок обіцяють їх нібито легітимність та високу якість, важливо наголосити, що поліція має ефективні методи виявлення таких підробок. Тому активно протидіємо цьому явищу. Наприклад, з початку року внутрішня безпека поліції розпочала 20 кримінальних проваджень щодо підробки документів державного зразка та оголосила про підозру 30 особам. Важливо зазначити, що 13 з цих випадків мають ознаки організованої злочинності. Це означає, що ми маємо справу не просто з окремими порушниками, а з цілими злочинними групами, які займаються підробкою документів і діяльність яких ми заблокували.

Також цікаво як продають підроблені посвідчення водія

Наприклад, у Харкові було викрито міжрегіональну злочинну групу, яка виготовляла та збувала підроблені документи. Зловмисники виробляли їх вдома та відправляли замовникам поштою, отримуючи близько мільйона гривень прибутку щомісяця. А на Буковині колишній слідчий міліції організував кустарне виробництво фальшивих документів. Використовуючи свої знання про роботу правоохоронних органів, він діяв обережно: приймав лише готівку та особисто спілкувався з клієнтами. Частину прибутку віддавав спільникам, які безпосередньо виготовляли підробки.

Тому вкотре закликаємо громадян повідомляти про відомі їм факти виготовлення чи збуту підроблених водійських посвідчень.

- Тоді розкажіть як громадянину звернутись до ДВБ, які документи та докази зловживань потрібно надати?

Ми завжди готові реагувати на звернення громадян щодо протиправних дій чи то у Сервісних центрах МВС, чи то у лавах Національної поліції або ж у Держміграційній службі.

Є кілька способів, як можна звернутися до нас. Наприклад, через наш чат-бот у Telegram. Це анонімний та зручний спосіб повідомити про порушення.

За минулий рік ми отримали понад 20 тисяч звернень. Туди нам пишуть з різних питань, і щодо можливої колабораційної діяльності окремих осіб, щодо координат місць розташування ворожої військової техніки, та, звичайно, повідомляють про будь-які правопорушення, вчиненні співробітниками системи МВС.

Також можна зателефонувати на нашу гарячу лінію. Номер телефону можна знайти на офіційному сайті ДВБ або ж звернутися офіційно, як це передбачено законом.

Щодо документів та доказів, ми приймаємо будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні: це і фото- та відеоматеріали, аудіозаписи, копії документів, будь-які інші матеріали, які можуть свідчити про порушення.

До речі як легально скласти теоретичний іспит на посвідчення водія?

Важливо зазначити, що всі надані матеріали та інформація ретельно перевіряються нашими оперативниками. Ми гарантуємо конфіденційність особи-заявника та серйозно ставимося до кожного звернення.