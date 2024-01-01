Верховная Рада готовит 17 категорий водительских прав и новые возрастные ограничения

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Сейчас в украинских "правах" 14 категорий вместо пяти, но и этого оказывается мало
В повестку дня Верховной Рады внесен законопроект №8082 который предусматривает ряд нововведений относительно водительских удостоверений. Предлагается увеличить количество категорий с нынешних 14 до 17, а также ввести новые возрастные ограничения для водителей.
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Так новый список категорий будет выглядеть следующим образом:
- АМ - мопеды
- А1 - мотоциклы, до 125 куб. см.
- А2 - мотоциклы, до 35 кВт (47 л.с.).
- А - мотоциклы, трициклы.
- В1 - квадроциклы.
- В - легковые автомобили.
- ВЕ - легковые автомобили с прицепом.
- С1 - легкие грузовики.
- С1Е - легкие грузовики с прицепом.
- С - грузовые.
- СЕ - грузовые с прицепом, автопоезда.
- D1 - автобусы до 16 пассажиров.
- D1Е - автобусы до 16 пассажиров с прицепом.
- D - автобусы.
- DЕ - автобусы с прицепом.
- Тm - трамвай.
- Tb - троллейбус.
Категории транспортных средств от низшей к высшей идут в таком порядке: АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ. Категории Тm и Tb не сопоставляются с другими категориями транспортных средств.
Ранее было вполне достаточно пяти категорий. “Права” выдавались пожизненно и не имели никаких ограничений по сроку действия. Сейчас изменений требует евроинтеграционный курс.
Возрастные ограничения
Право на управление транспортными средствами соответствующих категорий может быть предоставлено:
- категории АМ, А1 - лицам, достигшим 16-летнего возраста;
- категории А2, В1, В, ВE, С1, С1Е - лицам, достигшим 18-летнего возраста;
- категории А (мотоциклы) - лицам, достигшим 20-летнего возраста и имеющим навыки управления транспортным средством категории А2 не менее 2 лет (требование к наличию навыков не применяется, если лицо имеет возраст не менее 24 лет);
- категории А (трициклы) - лицам, достигшим 21-летнего возраста;
- категории С, СЕ - лицам, достигшим 21-летнего возраста, лицам, достигшим 18-летнего возраста при условии наличия свидетельства о подтверждении профессиональной компетентности водителя транспортного средства для предоставления услуг по перевозке грузов или документа о получении профессионального (профессионально-технического) образования по соответствующей профессии;
- категории D1, D1E, Тm, Tb - лицам, достигшим 21-летнего возраста;
- категории D, DE - лицам, достигшим 24-летнего возраста, лицам, достигшим 21-летнего возраста при условии наличия свидетельства о подтверждении профессиональной компетентности водителя транспортного средства для предоставления услуг по перевозке пассажиров или документа о получении профессионального (профессионально-технического) образования по соответствующей профессии.
Новые ограничения срока действия
Сейчас в Украине действуют как ранее выданные документы, которые не имеют срока действия, так и современные, временные, выдаваемые на 30 лет (на 2 года, если водительское удостоверение выдано впервые). Законопроект №8082 предлагает уменьшить срок действия водительских удостоверений следующим образом:
- Право на управление транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЕ предоставляется на 10 лет.
- Право на управление транспортными средствами категорий С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, ТЬ и Tm предоставляется на 5 лет.
Когда закон вступит в силу
Этот проект закона впервые зарегистрировали в Раде 28.09.2022. Он уже прошел несколько стадий согласования в комитетах и был включен в повестку дня 07.02.2023. Последнее движение документа состоялось 03.09.2024 – его снова включили в повестку дня 3939-IX.
Если дело дойдет до голосования в сессионном зале и большинство нардепов поддержат инициативу, то согласно заключительным положениям документа, он вступит в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Иными словами, даже если инициатива будет поддержана, изменения произойдут не ранее чем через полгода.