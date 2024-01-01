Верховная Рада готовит 17 категорий водительских прав и новые возрастные ограничения

В повестку дня Верховной Рады внесен законопроект №8082 который предусматривает ряд нововведений относительно водительских удостоверений. Предлагается увеличить количество категорий с нынешних 14 до 17, а также ввести новые возрастные ограничения для водителей.

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Так новый список категорий будет выглядеть следующим образом:

АМ - мопеды

А1 - мотоциклы, до 125 куб. см.

А2 - мотоциклы, до 35 кВт (47 л.с.).

А - мотоциклы, трициклы.

В1 - квадроциклы.

В - легковые автомобили.

ВЕ - легковые автомобили с прицепом.

С1 - легкие грузовики.

С1Е - легкие грузовики с прицепом.

С - грузовые.

СЕ - грузовые с прицепом, автопоезда.

D1 - автобусы до 16 пассажиров.

D1Е - автобусы до 16 пассажиров с прицепом.

D - автобусы.

DЕ - автобусы с прицепом.

Тm - трамвай.

Tb - троллейбус.

Категории транспортных средств от низшей к высшей идут в таком порядке: АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ. Категории Тm и Tb не сопоставляются с другими категориями транспортных средств.

Ранее было вполне достаточно пяти категорий. “Права” выдавались пожизненно и не имели никаких ограничений по сроку действия. Сейчас изменений требует евроинтеграционный курс.

Возрастные ограничения

Право на управление транспортными средствами соответствующих категорий может быть предоставлено:

категории АМ, А1 - лицам, достигшим 16-летнего возраста;

категории А2, В1, В, ВE, С1, С1Е - лицам, достигшим 18-летнего возраста;

категории А (мотоциклы) - лицам, достигшим 20-летнего возраста и имеющим навыки управления транспортным средством категории А2 не менее 2 лет (требование к наличию навыков не применяется, если лицо имеет возраст не менее 24 лет);

категории А (трициклы) - лицам, достигшим 21-летнего возраста;

категории С, СЕ - лицам, достигшим 21-летнего возраста, лицам, достигшим 18-летнего возраста при условии наличия свидетельства о подтверждении профессиональной компетентности водителя транспортного средства для предоставления услуг по перевозке грузов или документа о получении профессионального (профессионально-технического) образования по соответствующей профессии;

категории D1, D1E, Тm, Tb - лицам, достигшим 21-летнего возраста;

категории D, DE - лицам, достигшим 24-летнего возраста, лицам, достигшим 21-летнего возраста при условии наличия свидетельства о подтверждении профессиональной компетентности водителя транспортного средства для предоставления услуг по перевозке пассажиров или документа о получении профессионального (профессионально-технического) образования по соответствующей профессии.

Новые ограничения срока действия

Сейчас в Украине действуют как ранее выданные документы, которые не имеют срока действия, так и современные, временные, выдаваемые на 30 лет (на 2 года, если водительское удостоверение выдано впервые). Законопроект №8082 предлагает уменьшить срок действия водительских удостоверений следующим образом:

Право на управление транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЕ предоставляется на 10 лет.

Право на управление транспортными средствами категорий С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, ТЬ и Tm предоставляется на 5 лет.

Когда закон вступит в силу

Этот проект закона впервые зарегистрировали в Раде 28.09.2022. Он уже прошел несколько стадий согласования в комитетах и был включен в повестку дня 07.02.2023. Последнее движение документа состоялось 03.09.2024 – его снова включили в повестку дня 3939-IX.

Если дело дойдет до голосования в сессионном зале и большинство нардепов поддержат инициативу, то согласно заключительным положениям документа, он вступит в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Иными словами, даже если инициатива будет поддержана, изменения произойдут не ранее чем через полгода.