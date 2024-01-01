Как восстановить "права" и "техпаспорт": инструкция

Иногда случаются ситуации, когда граждане теряют свои водительские документы. Однако не стоит переживать, их восстановление не такое уж и сложная процедура. Совсем другое дело когда “права” приходится восстанавливать после лишения – здесь все значительно сложнее.

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Восстановление "техпаспорта"

Для получения нового свидетельства о регистрации транспортного средства сначала необходимо осуществить предварительную запись. Талоны можно выбрать на удобную дату и время. Они доступны на сайте главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись и в терминале, расположенном в сервисном центре МВД.

С собой нужно подготовить и взять следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

справка из полиции (если свидетельство было похищено).

Ориентировочная стоимость – 350 грн административная услуга и 486 грн – бланк свидетельства.

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Перерегистрация транспортного средства и выдача документов осуществляется в день обращения. Также во время перерегистрации авто владелец может заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

Восстановление водительских "прав"

Водительское удостоверение можно обменять или восстановить онлайн через кабинет водителя, или приложение Дія или через Кабинет водителя без посещения сервисного центра МВД.

Через Кабинет водителя:

зайти в Кабинет водителя;

выбрать в меню "Электронные услуги" и выбрать раздел "Восстановление и обмен удостоверения", нажать кнопку "Заказать";

выбрать причину обмена или восстановления водительского удостоверения (потеря, повреждения, окончания срока действия документа или изменение персональных данных);

выбрать тип удостоверения (пластиковое или е-удостоверение);

проверить персональные данные;

поставить подпись, которая будет отображаться на удостоверении водителя;

добавить скан копии документов, которые подтверждают изменение персональных данных;

выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты или курьером);

поставить цифровую подпись;

оплатить услугу;

следить за статусом заявки в разделе "Мои услуги".

Ориентировочная стоимость пластикового водительского удостоверения без учета банковских услуг - 572 гривны, е-удостоверение - 230 гривен. Логистические услуги оплачиваются отдельно.

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Через Дію:

перейти в меню "Услуги" и нажать "Замена водительского удостоверения" или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском и выбрать "Заменить удостоверение";

выбрать причину замены документа;

подтвердить или указать место регистрации проживания;

выбрать тип удостоверения: цифровое (Е-удостоверение) или пластик + цифровое;

выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты или курьером);

подтвердить или указать контактные данные;

подписать заявление;

оплатить услугу в течение 10 минут;

следить за статусом заявки и ожидать оповещения о готовности или доставку готового водительского удостоверения.

Обменять удостоверение онлайн возможно, если в электронной базе достаточно информации и отображается фото. Также обменять или восстановить водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД.

Восстановление "прав" после лишения

Вернуть водительское удостоверение после лишения, возможно только после окончания срока лишения, которое указано в решении суда.

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Для восстановления права управления обязательно необходимо пройти внеочередной медицинский осмотр. Кроме медицинского осмотра, необходимо сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. При наличии двух или более категорий, экзамены сдаются по высшей категории. Изъятый документ хранится в сервисном центре МВД по месту жительства лица до возвращения.