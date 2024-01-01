12 тысяч штрафов ТЦК передано в исполнительную службу

Почти 12 тысяч штрафов отправило ТЦК с начала года в исполнительную службу. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Должникам блокируют счета, арестовывают транспортные средства и лишают водительских "прав".

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11 798 штрафов за нарушение правил воинского учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников с начала года. Для сравнения 2023 году с украинцев принудительно взимали 10 337 подобных штрафов.

Сейчас треть этих штрафов уже закрыта - 4236 взысканий. В то же время 7562 штрафов все еще взимается с украинцев.

Стоит понимать, что речь идет не обо всех штрафах, вынесенные ТЦК за нарушение правил воинского учета, а только те, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, граждан было внесено в Единый реестр должников.

Через открытие подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество (в том числе транспортные средства), с помощью которых в дальнейшем государство планирует погасить долг. Также новый закон о мобилизации позволяет исполнительной службе аннулировать водительское удостоверение.