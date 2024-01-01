12 тисяч штрафів ТЦК передано до виконавчої служби

Майже 12 тисяч штрафів відправило ТЦК від початку року до виконавчої служби. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Боржникам блокують рахунки, арештовують транспортні засоби та позбавляють водійських «прав».

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11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Для порівняння 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів.

Наразі третина цих штрафів вже закрита — 4236 стягнень. Водночас 7562 штрафів все ще стягується з українців.

Варто розуміти, що йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, громадян було внесено до Єдиного реєстру боржників.

Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно (у тому числі транспортні засоби), за допомогою яких надалі держава планує погасити борг. Також новий закон про мобілізацію дозволяє виконавчій службі анулювати посвідчення водія.