На Кіровоградщині підроблені "права" хотіли обміняти на справжні

Днями до сервісного центру МВС звернулась громадянка, аби обміняти 2-річне водійське, термін якого закінчився. Бланк зовні був схожий на справжній. Однак під час перевірки в реєстрах виявилось, що документ підроблений. З’ясувалось, що посвідчення водія жінка “замовила онлайн” на фейковому сайті, який повністю імітував сайт сервісного центру МВС.

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Після переказу грошових коштів фальшивку замовниці надіслали поштою. Вона була впевнена, що водійське справжнє, і тому прийшла до сервісного центру МВС, аби обміняти його на постійне – терміном дії на 30 років. Усі матеріали справи передані поліції для подальшого зʼясування обставин.

Ознаки шахрайства

Підроблені посвідчення водія зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються у застосунку Дія чи в Кабінеті водія. Однак підробки продовжують бути популярними. Одна з причин – надто складно отримати посвідчення водія офіційними каналами. Така ситуація сприяє тому, що зловмисники створюють сайти, де пропонують свої послуги та продають фальшиві посвідчення водія довірливим громадянам.

Щоб увійти в довіру, шахраї:

використовують фото службового бейджа, айдентики та кольорів сервісних центрів МВС, що зроблені за допомогою комп’ютерних програм;

спілкуються в телефонних месенджерах Telegram, Viber, WhatsАpp;

обіцяють клієнтам водійський документ без складання іспитів;

перше посвідчення водія надсилають поштою або за кордон.

У Головному сервісному центрі МВС закликають не користуватись послугами недобросовісних осіб і підробленими документами. Нагадують, що посвідчення водія вперше видається виключно в сервісному центрі МВС. Єдиний спосіб отримати дійсне посвідчення водія – пройти навчання в автошколі та скласти іспити в сервісному центрі МВС.

Як відрізнити фішинговий сайт:

Необхідно звертати увагу на електронну адресу пошуку. В ній повинно бути прописано – hsc.gov.ua.

Графіка має бути чіткою.

Кожне посилання має бути клікабельним.

Є розділи з додатковою інформацією.

Після кліка головна сторінка не перекидає на спілкування в месенджери.

Офіційні ресурси використовують виключно українську мову.

Підробні ресурси обіцяють швидку послугу, надають приватні банківські реквізити для сплати послуг.

Відсутність розділу новин – ознака сайту-фальшивки.

Отримати вперше посвідчення водія можливо виключно особисто під підпис після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення не надсилається адресно і, тим більше за кордон. Світлина громадянина для посвідчення водія, що видається вперше, робиться безпосередньо в сервісному центрі МВС. Інші варіанти не допускаються.

Оплата послуг відбувається виключно на реквізити Головного сервісного центру МВС. Орієнтовна вартість отримання посвідчення водія у сервісному центрі МВС складає 1278 грн (у вартість входить теоретичний і практичний іспити, бланк посвідчення водія).