Шанси на успіх у практичному іспиті з водіння – один з шести

Як інформує Головний сервісний центр МВС, з початку 2025 року у всіх сервісних центрах МВС проведено 302 555 практичних іспитів. З них 50 451 успішно складені з першої спроби, а це лише 17%. Вражаюча цифра, яка пояснює звідки береться шалений попит на послуги так званих “бігунків” - людей, які на корупційній основі “вирішують питання” у сервісних центрах МВС.

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Втім, самостійно скласти практичний іспит все ж реально. У головному сервісному центрі МВС поділились деякими порадами.

Практичне навчання обов’язково відбувається в акредитованій автошколі. Найпопулярніша серед кермувальників – категорія В, яка дозволяє керувати легковим автомобілем. Практичне навчання на механічній коробці передач становить мінімум 40 годин, на автоматичній – 38 годин.

Під час практичного навчання можливо не тільки ознайомитися з маршрутами для перевірки практичних навичок керування, а й неодноразово проїхатись ними. Це допомагає краще запам’ятати кожен поворот і перехрестя, а також поступово опанувати стрес, який може виникати під час практичного іспиту.

Маршрути розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС. Звертаємо увагу, що кожен територіальний сервісний центр МВС, який займається екзаменаційною діяльністю, має декілька маршрутів. На мапі відображені початок і кінець маршруту, напрямок руху, дорожні знаки та світлофори.

Нагадуємо: під час практичного іспиту в сервісному центрі МВС допускається 3 типові помилки. Якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба можливо через 10 днів після невдалої, починаючи з 11-го дня.

Проте МВС вже оприлюднило проект наказу щодо зміни процедури складання іспитів для отримання права керування транспортними засобами. За його нормами після першої невдалої спроби наступний раз можна складати іспит через десять днів. Після другої – через двадцять, а після третьої та наступних – через тридцять днів. Такий порядок ще не вступив в силу. Триває його обговорення.

Для складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Детальніша інформація про складання практичного іспиту розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС.