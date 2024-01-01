Отримати "права" стане ще складніше: новий наказ МВС

МВС оприлюднило проект наказу щодо зміни процедури складання іспитів для отримання права керування транспортними засобами.

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Головна зміна полягає у збільшенні строків повторної здачі практичного іспиту. Після першої невдалої спроби наступний раз можна складати іспит через десять днів. Після другої – через двадцять, а після третьої та наступних – через тридцять днів.

У разі якщо особа не склала практичний іспит вперше, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через десять календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту.

У разі якщо особа вдруге не склала практичний іспит, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через двадцять календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту.

У разі якщо особа втретє не склала практичний іспит, кожний наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через тридцять календарних днів, що обраховуються, починаючи з наступного дня після складання практичного іспиту.

Нагадаємо, що за офіційною статистикою МВС лише 16% кандидатів у водії успішно складають практичний іспит з першого разу.

Поки що це лише проект наказу, але судячи з досконалої підготовки документа, цілком ймовірно, що такі правила будуть прийняті.