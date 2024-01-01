Получить "права" станет еще сложнее: новый приказ МВД

МВД обнародовало проект приказа об изменении процедуры сдачи экзаменов для получения права управления транспортными средствами.

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Главное изменение заключается в увеличении сроков повторной сдачи практического экзамена. После первой неудачной попытки следующий раз можно сдавать экзамен через десять дней. После второй – через двадцать, а после третьей и последующих – через тридцать дней.

В случае если лицо не сдало практический экзамен впервые, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через десять календарных дней, которые исчисляются, начиная со следующего дня после сдачи практического экзамена.

В случае если лицо во второй раз не сдало практический экзамен, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через двадцать календарных дней, которые исчисляются, начиная со следующего дня после сдачи практического экзамена.

В случае если лицо в третий раз не сдало практический экзамен, каждый следующий практический экзамен назначается не ранее чем через тридцать календарных дней, которые исчисляются, начиная со следующего дня после сдачи практического экзамена.

Напомним, что по официальной статистике МВД только 16% кандидатов в водители успешно сдают практический экзамен с первого раза.

Пока это только проект приказа, но судя по доскональной подготовке документа, по всей вероятности, такие правила будут приняты.