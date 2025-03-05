Как успешно сдать теорию на "права": советы

Самостоятельно сдать теоретический и практический экзамен очень сложно. Как показывает официальная статистика главного сервисного центра МВД теорию с первого раза могут пройти лишь 21% кандидатов. С практикой ситуация еще сложнее – шансы на успех лишь 16%.

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Так что нужно делать, чтобы сдать экзамен успешно? Прежде всего, необходимо определиться, какой категории транспортным средством хотите управлять и реально оценить свои возможности: изучать правила дорожного движения самостоятельно или в автошколе. Если решили освоить теоретическую часть без учебного заведения, советуем изучить правила дорожного движения согласно типовой учебной программе подготовки и переподготовки водителей.

Важно не только изучить, но и понимать правила дорожного движения. Также стоит осваивать теорию не хаотично, а по темам. Советуем уделять внимание обучению ежедневно, выделяя на это не менее получаса. Проверять и закреплять свои знания можно с помощью ситуативных задач, воспользовавшись специальной литературой.

Только после того, как стопроцентно уверены в своих знаниях, возможно сдавать экзамен. Во время тестирования в сервисном центре МВД кандидат в водители будет иметь 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов и допускается только две ошибки. Экзамен происходит за компьютером, а сам экзаменационный класс оборудован видеокамерами с записью звука. Это сделано для того, чтобы исключить вероятное вмешательство и кандидат в водители может рассчитывать только на свои знания.

Если первая попытка оказалась неудачной, следующая возможна через 10 дней. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители мог лучше подготовиться. Обращаем внимание, что сейчас у будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.