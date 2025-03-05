Як успішно скласти теорію на "права"

Самостійно скласти теоретичний та практичний іспит дуже складно. Як показує офіційна статистика головного сервісного центру МВС теорію з першого разу можуть пройти лише 21% кандидатів. З практикою ситуація ще складніша – шанси на успіх лише 16%.

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Тож що потрібно робити, аби скласти іспит успішно? Перш за все, необхідно визначитись, якої категорії транспортним засобом бажаєте керувати та реально оцінити свої можливості: вивчати правила дорожнього руху самостійно чи в автошколі. Якщо вирішили освоїти теоретичну частину без навчального закладу, радимо вивчити правила дорожнього руху згідно з типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв.

Важливо не тільки вивчити, а й розуміти правила дорожнього руху. Також варто освоювати теорію не хаотично, а за темами. Радимо приділяти увагу навчанню щоденно, виділяючи на це щонайменше пів години. Перевіряти та закріплювати свої знання можна за допомогою ситуативних задач, скориставшись спеціальною літературою.

Тільки після того, як стовідсотково впевнені у своїх знаннях, можливо складати іспит. Під час тестування в сервісному центрі МВС кандидат у водії матиме 20 хвилин, аби відповісти на 20 запитань і допускається тільки дві помилки. Іспит відбувається за комп’ютером, а сам екзаменаційний клас обладнаний відеокамерами із записом звуку. Це зроблено для того, аби виключити ймовірне втручання і кандидат у водії може розраховувати тільки на свої знання.

Якщо перша спроба виявилась невдалою, наступна можлива через 10 днів. Цей час виділяється для того, аби кандидат у водії міг краще підготуватися. Звертаємо увагу, що наразі у майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту.