Шанси самостійно скласти іспити на "права" невисокі: 21% теорія і 16% практика

За перші два місяці 2025 року по всій Україні було проведено 212 269 теоретичних та практичних іспитів. Відсоток успішності невисокий. Так, з початку 2025 року у сервісних центрах МВС проведено 95 117 теоретичних іспитів з них – 20 221 успішно складені з першої спроби, а це 21%. Щодо практичної підготовки – показники ще гірші. Так, за перші два місяці цього року проведено 117 152 практичних іспитів, із них 18 811 складені з першої спроби, тобто 16%.

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З чого розпочати підготовку

Якщо вирішили сісти за кермо автомобіля, варто розпочати з теоретичної підготовки. Правила дорожнього руху можливо вивчати самостійно відповідно до типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв. Також освоїти ПДР можливо в акредитованому навчальному закладі. Далі необхідно звернутись до сервісного центру МВС для складання теоретичного іспиту. Під час тестування кандидат у водії має відповісти на 20 складних (як показує досвід) питань за 20 хвилин. Допускається не більше 2 помилок, інакше іспит не складено. А наступна спроба доступна через десять днів, починаючи з 11-го.

Навчання в автошколі

Після успішного тестування кандидат у водії звертається до автошколи для проходження практичної підготовки. І виникає питання – скільки ж часу необхідно навчатись? Усе залежить від транспортного засобу. Приміром, для категорії В з механічною коробкою передач – щонайменше 40 годин практичних занять та 38 годин – на машині з автоматичною коробкою передач.

Далі складається внутрішній практичний іспит в автошколі та видається свідоцтво про закінчення навчання, яке направляється до сервісного центру МВС. Документ про закінчення практичного навчання дійсний упродовж 2 років. За цей час необхідно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Перше посвідчення водія видається на 2 роки.

Для складання іспитів в сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку (додається витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються за попереднім записом. Реєстрація до сервісного центру МВС та детальніша інструкція за посиланням.